Sağanak yağış sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde belirginleşti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice - Medeni Topaloğlu



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