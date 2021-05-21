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Sağanak yağış sonrası Zincirlikuyu'da yollar göle döndü

Sağanak yağış sonrası Zincirlikuyu'da yollar göle döndü
Sağanak yağış sonrası Zincirlikuyu'da yollar göle döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmur Beşiktaş Zincirlikuyu'da su taşkınına neden oldu. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış sonrası Zincirlikuyu'da yollar göle döndü - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mega kentin bir çok noktasında yoğun yağış etkisini gösterirken, Beşiktaş Zincirlikuyu'da su taşkını yaşandı. Maslak yönünde yolda biriken su nedeniyle Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gitmek isteyen sürücüler, trafikte sıkıntı yaşadı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri, yolda oluşan su taşkınına müdahale ederek gidermeye çalıştı. Yoğun yağış sebebiyle oluşan su taşkını havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan Sarıyer Rumeli Feneri'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan dalgalar da kameraya böyle yansıdı.

Alper Suat Tutaşı - Ömer Faruk Yıldız-Hasan Zahid Ezim
 

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