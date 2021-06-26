İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Bartın’da 1 saat süre ile etkili olan sağanak yağış sonrası yollar su altında kaldı. Bazı iş yerleri ve evleri su basarken yaka selleri nedeniyle yollar çamur ve taş yığınlarıyla doldu.

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Tıkla İzle

Bartın'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 1 saat boyunca etkili oldu. Zonguldak-Bartın karayolunun Çatmaca mevkiinde araçlar su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Emniyet ekiplerince yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Sürücüler yan yola yönlendirildi.

Gölbucağı mevkiinde bazı iş yerlerini su bastı. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince iş yerlerini basan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kavallar Caddesi ve Aladağ Mahallesinde ise yaka seli nedeniyle yollarda çamur ve taş yığınları oluştu. Bu noktalarda da Bartın Belediyesi ekiplerince iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 1 saat süren sağanak yağış nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastığını ifade ederken, "İlimiz 1 saatte çok yoğun yağış aldı. Yüksek kesimlerden gelen sular yollarımıza kadar ulaştı. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Bartın Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada çalışıyoruz. Yağışın devam etmesi ihtimaline karşı da tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz.” dedi.

Bülent Bostancı

İLGİLİ HABER
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yollarda kaldı Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yollarda kaldı
İLGİLİ HABER
Ankarada yağmur hayatı olumsuz etkiledi Ankara’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İLGİLİ HABER
Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.