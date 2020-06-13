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Sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Sağanak yağış su baskınlarına yol açtı
Sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bir iş yerinin önünde suya kapılarak sürüklenen bakır kazan ilginç görüntüler oluşturdu

Zile ilçe merkezinde sağanak yağmur şehrin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar kameralara yansıdı. İlçe merkezinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İş yerlerinde vidanjör yardımı ile biriken su tahliye edildi. Esnaflar daha sonra kendi imkanları ile tekstil atölyesinde temizlik yaptı.

Sağanak yağmurun ardından bakırcıların olduğu uzun sokakta esnaflar zor anlar yaşadı. Bir esnaf iş yerinin önündeki eşyaları toplayıp içeri almak isterken bakır kazan suya kapıldı. Suda sürüklenen kazan o sırada görüntü çeken kişinin uyarması sonucu bir başka esnaf tarafından kurtarıldı.

Nurhan İçmez
 

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