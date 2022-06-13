İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak yağış yolları nehre çevirdi

Sağanak yağış yolları nehre çevirdi
Sağanak yağış yolları nehre çevirdi

Adana’da birden başlayan sağanak yağış yolların nehre dönüşmesine neden olurken, araçlar yollarda kaldı.

Sağanak yağış yolları nehre çevirdi - Tıkla İzle

Çukurova ilçesinde birden bire başlayan ve hala devam eden sağanak yağmur hayatı felç etti.

Özellikle Çukurova ilçesinde etkili olan yağış bulvarların nehre dönüşmesine neden oldu. Bir çok araç nehre dönüşen bulvarlarda mahsur kaldı. İlçede Adnan Kahveci, Öğretmeler, Dr. Sadık Ahmet, Fuat Diblan Bulvarında su taşkınları oldu.

Bulvarda bir çok nokta kaldırıma kadar su birikti. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Yağmur Adana'da hala devam ediyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.