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Sağanak yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü

Sağanak yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü
Sağanak yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle iki katlı evin duvarı çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde yaşayan 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Sağanak yağışa dayanamayan evin duvarı çöktü - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi İlhan Sartıaltun Caddesi'nde meydana geldi. İlçede son 1 aydır belirli aralıklarla devam eden yağışa dayanamayan Arif Nadaslı'ya ait iki katlı evin duvarları büyük bir gürültü ile çöktü. Gürültüyü duyan 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi. Sesleri duyan komşuların haber verdiği belediye ekipleri eve gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyük bir tehlike atlattıklarını söyleyen Arif Nadaslı, “Ben o sırada dışardaydım. Sazlık kısmından gelen yağmur suları nedeniyle evin duvarı büyük bir gürültü ile çökmüş. O sırada eşim ve çocuklarım evdeydi. Kendilerini dışarıya zor atmışlar” dedi.

Evi yaptıracak durumu olmadığını söyleyen Nadaslı, yetkililerden yardım istedi.

Serkan Şansever

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