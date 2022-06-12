Sağanak yağışta 15 metre boyundaki ağaç devrildi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kadıköy Caddebostan Tanzimat Sokak'ta bulunan bir sitede yoğun yağış ve rüzgar sonrası yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç otomobil üzerine devrildi.
Ağacın devrildiği esnada otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası devrilen ağaç yerinden kaldırıldı.
Ağacın üzerine devrildiği araç sahibi Ahmet Baset, “Ağaç birden devrildi. Etrafını kazmışlar. Aracımın üzerine devrildi. Çocuk parkı vardı. Allah'tan kimse yoktu” şeklinde konuştu.
Metin Başar - Onur Hamzaoğlu