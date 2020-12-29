Sağanak yağışta su basan evi ağlattı

Kemer'de öğleden sonra başlayan yağmur, gitgide şiddetlendi. Zaman zaman şiddetli rüzgarla birleşen yağış, akşam saatlerinde cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi, Aslanbucak Mahallesi'nde bodrum ve bahçe katında bulunan evleri su bastı. Geçen yıl 26 Kasım'da tavanına kadar su basan bazı bodrum katlarda yine su baskınları yaşandı. Karanfil Caddesi 269. Sokak'ta bulunan binanın bahçe katındaki daire sular altında kalırken, geçen yıl su baskınına uğrayan Çamarası Caddesi 250 Sokak'taki bodrum katlarını da yine su bastı. Mahalle sakinleri sokağın sonundaki portakal bahçesinden taşarak sokağı kaplayan ve daha sonra binaların bahçelerine giren suları engellemek için vatandaşlar bahçe girişlerine ellerine geçirdikleri malzemelerle set kurdu. Buna rağmen iki bodrum katına suların girişi engellenemedi.

1,5 ay önce tuttukları evde eşyaları mahvoldu

Yozgat'tan Kemer'e eşi ile birlikte gelerek 15 Kasım'da bodrum katındaki daireyi tuttuklarını anlatan Kamil Aslan, bu evi geçen yıl yağmur sularının bastığını sonradan öğrendiğini belirterek, “Eşyaların hepsini sıfır almıştık” dedi. Kamil Aslan, üzüntüsünden gözyaşı dinmeyen eşini teskin edemedi. Çift, kurtardıkları eşyalarını araçlarına yükledi..

Maddi hasarlı kazalar meydana geldi

Yağmurla ıslanan ve yerler su birikintilerinin ulaştığı D-400 Karayolu üzerinde de birçok araç kaza yaptı. Bir çoğu direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kaldırım ve bariyerlere çarpma sonucu meydana gelen kazalarda can kaybı veya yaralanma olmadı. Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, başka kazalar olmaması için kazaya karışan araçları iterek yol kenarına aldı ve yol güvenliğini sağladı.

Paçalı güvercinlerin palmiye üzerinde zor anları

Yağış insanları olduğu kadar bazı hayvanları da etkiledi. Birçok sokak hayvanı şimşeklerin çaktığı ve yağmur damlalarının rüzgarla savrulduğu sokaklardan uzak durarak kuytuya çekilirken, bir otelin bahçesinde bulunan 3 metre mesafedeki yuvalarına ulaşamayan iki paçalı güvercin, tutundukları palmiye ağacında fırtınanın dinmesini bekledi.

Hanım Türk