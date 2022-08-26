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Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı

Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde hayatı felç ederken, ilginç anlar da ortaya çıktı. Sağanak yağmur altında ve sel sularının içinde bir kişinin şampuanla duş alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı - Tıkla İzle

İzmir genelinde ara ara 3 gündür devam eden sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Sel sularında duş aldı

Sağanak yağışla birlikte İzmir'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir kişi, yağmur suyu nedeniyle göle dönen sokakta duş aldı. Şampuan dökerek saçlarını da yıkayan kişinin ilginç anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ali İhsan Çiftçi

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