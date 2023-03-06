Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından birçok vatandaş evlerini kaybederek, kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı. Hava muhalefetinden dolayı zor anlar yaşayan depremzede vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Hava muhalefetinden olumsuz etkilendiklerini söyleyen bir vatandaş, “Hava şartları bir anda zorlaştı ve akşam saatlerinde yağmur yağdı. Bereket yağdı, bizim için iyi oldu ama bir yandan da evsizler, vatandaşlar ve çadırda kalanların zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun, devletimize zeval vermesin” dedi.

Volkan Kaplan - Halil Ulubey



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