İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı
Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı.

Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur gittikçe şiddetini arttırdı. Yollarda oluşan su birikintileri tehlike arz ederken seyir halinde olan araçlar dikkatli ilerledi. Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynırlara yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Daha sonra etkisini kaybeden sağanak ara ara yağmaya devam ederken vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Volkan Kaplan - Metehan Nazlı - Halil Ulubey

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.