Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran ve metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunu dere yatağına çevirirken bazı dükkanları da su bastı. Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.

Gülcan Çolak

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