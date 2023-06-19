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Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Sağanak yağmur yolları göle çevirdi
Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü.

Sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran ve metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunu dere yatağına çevirirken bazı dükkanları da su bastı. Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.

Gülcan Çolak

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