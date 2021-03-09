Sağlık ararken sağlıklarını hiçe sayıyorlar

Orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da kontrollü normalleşme süreci ile hastanelere akın eden pek çok vatandaş uyarılara adeta aldırmadı. Hafta sonu kent merkezi ve mesire alanları ve sahil kenarındaki yoğunluk dikkat çekerken mesainin başlaması ile birlikte hastanelerde de ciddi yoğunluk oluştu. Hastane yönetimi tarafından periyodik aralıklarla yapılan uyarı anonsları ve zaman zaman da görevlilerin bizzat uyarısına rağmen pek çok kişi sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

Bazı vatandaşlar denetimlerin hastanelerde de yapılmasını isterken, kuralların sadece denetim yapıldığı alanlarda değil her ortamda uyulmasını istediler.

Levent Tuncer

