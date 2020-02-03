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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Çarşamba günüden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşlar da durduruldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

(Koronavirüs) Şu ana kadar vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı

Çarşamba günüden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonunda tekrar değerlendirme yapılacak. Ülkede bu virüsün olmadığını biliyoruz. Dışarıdan gelişi daha hassasiyetle götürmek istiyoruz. Diğer ülkelere termal kamera uygulamasına devam edeceğiz. 

61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Negatif olduğu yani koronavirüs hastası olmadıkları belirlendi.

Okullar açıldığı için tedirgin olunmamalı ve hazırladığımız broşürler incelenmeli.

 

 

 

 

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