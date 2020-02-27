Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesini ziyaret etti

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede büyük çapta hasar meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gelenler Mahallesi'nde enkaz altından kurtarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Acar'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Baba Akın Acar ile ilgilenen Bakan Koca, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Sağlık çalışanları ve UMKE ekipleriyle de bir araya gelen Bakan Koca, ev ev dolaşmalarını talimatını verdi.

Bakan Koca'ya, İçişleri Bakan Yarımcısı Mehmet Ersoy, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ eşlik etti.