Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 20 bin yeni personel alınacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına toplam 40 bin pozisyon veya kadro ihdasına ilişkin yeni gelişmeyi aktardığı bir yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına, 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon veya kadro ihdası yapıldığını ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

“Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.”

Açıklamasında, Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 15 Mart'tan itibaren yapabileceği bilgisini veren Koca, “Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.