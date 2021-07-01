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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yapılan toplam aşı miktarının 50 milyon dozu geçtiğini belirterek, "Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun \%57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz \%70 . Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" dedi.

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