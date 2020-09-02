Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona virüs tablosunu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 462'e yükseldi.

Bugün toplam 107 bin 927 test yapılırken, bin 596 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 273 bin 301 oldu. Bugün iyileşen 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 246 bin 876'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 17 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisi ile Salgın Yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri http://covid19.saglik.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız binin üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan

