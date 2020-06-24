Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz'

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

-Maske, virüsün yayılmasına karşı elzemdir. mecburiyettir. Bu tedbir birbiriyle etkileşim halinde olanların tamamı tarafından alınmalıdır. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Maske kullanmayan kişinin, maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır

-Bıkkınlığa düşmek, uzun soluklu mücadelede geriye düşmek anlamına gelir. Bugüne kadar 62 il merkezinde maske mecburiyeti getirmiştir. Maske ortak sorumluluğumuzdur.

-Sıcak yaz günlerindeyiz. Mevsim en rahat, en iç açıcı giysileri gerektiriyor. Maske hepimize zorluk yaşatıyor ama lütfen sıcaklara yenilmeyelim.

-Yaz aylarında virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Hasta etme hızında da net bilgimiz yoktur. Tedbirsiz her iyimserlik hastalığa hizmet eder.

-Gençler, bilmenizi isterim ki dünyada; iyilik, güzellik, özgürlük adına ne yapılmışsa bunların hepsi sizin yaşınızda kalmayı başarabilenler tarafından yapılmıştır. Gençlik bir kez gelir, onu hayatı boyunca sürdürenler dünyayı değiştirir. Bugünün dünyasını sizin yaşınıza yakın insanlar değiştirdi. Hepimizin önünde heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden fedakarlıklar isteyen doktor ağabeyiniz olarak bu iki günün hepinize başarı getirmesini yürekten diliyorum.

-Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz, sınav tedbir rehberi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı. Yakın günlerde yapılan diğer sınavları dikkate almalıyız. Okul girişindeki yığılmalarda ailelerin olduğunu biliyoruz. Gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezlerinin uzağında beklemelerini rica ediyoruz.

İKİNCİ DALGAYI YAŞAMADIĞIMIZI RAHAT SÖYLEYEBİLİRİZ

-İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri. Yer yer dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerimizde vaka sayılarının arttığını görüyoruz.

-Vaka sayılarında yaş ortalaması daha önce 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu. Ama yoğun bakıma giren, entübe olan, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaşlarının arttığını görüyoruz.

-Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında iki çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğu gözlemlendi. Bunu daha geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yayınlanması için hazır olur.

-Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulunda gündeme almadık. Bu döneme 'Kontrollü Sosyal Hayat' demiştik. Bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Bu dönemde virüsle karşılaşmamızın yolu; maske, mesafe ve el temizliği

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

COVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARI

(Covid-19 tedavisinde kullanılacak aşıyla ilgili) 4-6 aydan önce aşıyla ilgili somut bir gelişmenin olacağı görünmüyor.

Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında iki çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğu gözlemlendi. Bunu daha geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yayınlanması için hazır olur.

(PSR ve Antikor testiyle ilgili) 153 bin kişiye test yapılacak demiştik. Şu anda 118 bin kişiye uygulandı. Sanıyorum 1 hafta, 10 gün içerisinde testlerin tamamı sonuçlanmış olur



