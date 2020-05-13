İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti. Bakan Koca, 'Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı' dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 952 oldu.

Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 143 bin 114 oldu. Bugünkü 2 bin 826 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 101 bin 715'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 535, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 998 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altındaSağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.