Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'SMA Bilim Kurulu Ocak ayı içinde toplanacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

SMA Bilim Kurulu'nun Ocak ayı içinde toplanacağını ifade eden Bakan Koca, "SMA Bilim Kurulumuzun önümüzdeki haftalarda toplanacağını ifade etmiştim. Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Geçtiğimiz hafta önemli adımlar attık bildiğiniz gibi. İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazetede yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda İlaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz. Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile hastanelere müracaat eden hastaların yüzde 6,2'sinin yani yaklaşık 15 hastadan birinin COVİD olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak Covid şeklinde" açıklamasını yaptı.

Hülya Keklik



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