Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz'

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.Avrupa ülkeleri ön sıradadır. Belçika 813 vefatla listenin başında yer almaktadır. İngiltere'de her 1 milyon kişi başına 618, İspanya 850, İtalya 569, Almanya'da 106 vefat olmuştur.Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak neticeye o kadar kesin ulaşırız.

VAKA SAYISINA GÖRE VEFAT ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE EN DÜŞÜK OLDUĞU İL KİLİS

Vaka sayısına göre vefat oranını en yüksek olduğu il yüzde 12.4 Gümüşhane. En düşük olduğu il ise yüzde 0.33 ile Kilis. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177, son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610'du, düne göre baktığımızda bu sayı 700'leri geçti.”

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜŞÜNMÜYORUZ

“Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Normalleşme döneminde özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılı, beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim.”

