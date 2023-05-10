Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de vatandaşlar buluşup sohbet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi esnafını ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu. İlçe sakinleriyle yakından ilgilenen Bakan Koca, sorunları dinledi, esnafla sohbet etti. Koca'ya gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Koca, burada yaptığı konuşmasında “Omuz omuza verirsek bu toprakların bu coğrafyanın bize yüklediği misyonun sorumluluğun farkında olursak başaramayacağım hiçbir iş olmaz bundan emin olun” dedi.

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