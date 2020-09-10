Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67'

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari'deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır.

VAN'DA FİLYASYON EKİP SAYISI YÜKSELİYOR

Van'da son hafta yüzde 17 oranında artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de son haftada sabit kaldı. Bitlis'te son hafta sabit kaldık. Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74. 80 olan filyasyon ekip sayımızı ise 150'ye yükseltiyoruz.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.

GRİP AŞISI!

Geçen yıldan daha fazla grip aşısı tedarik etme çabasındayız. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma noktasında sıkıntı yaşamayacağız. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız.

TÜRKİYE'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI

Türkiye'de toplam 13 tane aşı çalışması var. Aşının ortaya çıkması 2021'in başında olabilir.