Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Burdur Devlet Hastanesi paylaşımı

Burdur'da bu yıl içerisinde hizmete girmesi beklenen Burdur Devlet Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yapımı devam eden hastanenin videosunu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımında; “400 yataklı hastanenin 115 polikliniği, 14 ameliyathanesi olacak. Yoğun bakım yatak sayısı 82, diyaliz yatak sayısı 24 olarak planlandı. Deprem riskine karşı 196 izolatörle güçlendirilen hastanemizde kapalı alan 78 bin metrekareye ulaşıyor. Yeni Burdur Devlet Hastanesinin özellikli hizmet ve üniteleri arasında Palyatif Bakım, İnme Ünitesi, Yanık Ünitesi, Anjiografi Laboratuvarı, Uyku Laboratuvarı, Gebe Okulu ve Anne Oteli bulunuyor. Bugünden hayırlı olsun” iadelerini kullandı.

Sercan Kurban

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