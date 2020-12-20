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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara sert tepki: Kimsenin hakkı yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara sert tepki: Kimsenin hakkı yoktur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara sert tepki: Kimsenin hakkı yoktur

Bakan Koca: "Üzülerek görüyorum ki, bazı siyasilerimiz, gazetecilerimiz, sivil toplum örgütlerinde görevli arkadaşlarımız eleştiri adı altında mücadelemizi sekteye uğratabilecek değerlendirmeler yapmaktadır."

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Sağlık alt yapımızın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ortadadır."

 "Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir. Hastasını ailesinin bir ferdi bilen, can kurtarmak için canını ortaya koyan Türk hekimlerinden, hemşirelerinden, hasta bakıcılarından başkaları değildir."

"Covid-19 tedavisi sürerken test sonucu pozitiften negatife dönenlerin Covid-19 ölüsü kabul edilmediği iddia edilmektedir. Bu durum kesinlikle doğru değildir."

"Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Covid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir."

(Bir köşe yazarının yayınladığı ölüm belgesi) "Hastamızı Covid-19'dan kaybetmişiz. Bu hastamız tüm istatistiklerimizde Covid-19'dan vefat etmiş olarak yer almaktadır."

 (Bir köşe yazarının yayımladığı ölüm belgesi) "Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya, mücadeleyi sekteye uğratmaya kimsenin hakkı yoktur."

"Araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir."

"Salgının ilk gününden beri her bir vatandaşımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven böyle basit iddialarla yıpratılmamalıdır. Bunun kimseye bir faydası yoktur."

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