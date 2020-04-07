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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Sosyal temasın olduğu yerlerde salgın yaygın

Hepimiz koronavirüs tehdidi altındayız

Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu. Süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak.

Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız.

60 yaş üstü ile kronik hastalığı olan herkes risk grubundadır

Günlük test sayısının 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. 

İlacı erkenden temin ettik, hastalarımıza ücretsiz ulaştırmayı başardık.

Aşı çalışmalarına öncülük ediyoruz

Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir.

Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz.

Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirlerin detaylarını daha sonra açıklayac

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