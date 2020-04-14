Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

“Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Kurallara istisnasız sıkı uyalım sonucu odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde 100'e ulaştıkça tek sorun elde ki vakalardır.”

“4. haftada virüsün yayılma hızını kontrol altına aldık. Vaka artış hızının erken düşüşe geçmesini filyasyonla uyguladık.”

"Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tanısı konuldu, 842 kişi iyileşti."

“Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyada vaka sayısının artışıyla birlikte cihaza bağlanan hasta sayısının azalışı söz konusu değil. Türkiye'de ise ,vaka artış hızı düşmekle birlikte, vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe hastasında bir stabilleşme görüyoruz.”