Sağlık Bakanı Koca: '1 kişide koronavirüs tespit edildi'

Bakan Koca'nın açıklamarından satır başları;

"Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"

"Bu gün akşam saatlerinde koronavürüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı."

''Koronavirüs tespit edilen vatandaşımız dış dünyadan izole edilmiştir''

"Koronavirüs çıkan hasta erkektir ve virüsü Avrupa temaslı aldığı bilinmektedir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Erken tanı almıştır"

"Şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereğini hissettik"

"Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez"

''Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir''