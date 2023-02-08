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Sağlık Bakanı Koca: '10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk'

Sağlık Bakanı Koca: '10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk'
Sağlık Bakanı Koca: '10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru

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