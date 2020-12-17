Sağlık Bakanı Koca: 'Başhekimin davranışı kabul edilemez'

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında, Alkan görevden alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan olay üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “Başhekimin davranışı kabul edilemez. Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞIMIZIN HERHANGİ BİR SAĞLIK PERSONELİMİZİ İNCİTECEK BİR FİİLE BİLE TAHAMMÜL ETMEYECEĞİ BİLİNMELİDİR”

Özellikle Covid-19 ile mücadele kapsamında ön safta görev alan sağlık çalışanlarına en ufak bir fiile dahi tahammül edilemeyeceğini belirten Bakan Koca, “Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir. Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” ifadelerini kaydetti.

Utku Şimşek