Sağlık Bakanı Koca: 'Bütün çalışanları, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, “Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeleriyle bütün çalışanları, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Mecliste bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

Ahmet Umur Öztürk

