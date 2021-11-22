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Sağlık Bakanı Koca diş hekimlerinin gününü kutladı

Sağlık Bakanı Koca diş hekimlerinin gününü kutladı
Sağlık Bakanı Koca diş hekimlerinin gününü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Diş Hekimleri Günü” dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğitimleri, teknoloji kullanımına hakimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor. Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimleri Günü'nü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz

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