Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'Tek bir kit kullanılarak 4 farklı virüs için tarama yapılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, Türkiye'de korona virüs vaka sayısının üç binlerde olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmediğini söyledi.

Bakan Koca, Çin'de uygulanan katı karantina kurallarının Türkiye için söz konusu olmadığını ifade etti. Koca, "Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışmamız saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilirler. Ayrıca bir taraftan da diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını biliyoruz. Korona virüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette" diye konuştu.

İnfluenza (grip) ve RSV vakalarının daha yoğun görüldüğüne dikkat çeken Koca, taramalarda artık üçlü solunum yolu paneli olacağını belirterek, "Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu yerli üretim kit'ten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek" ifadelerini kullandı.

"Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil"

Ayşe Özkiraz, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte diplomayla gözlemci asistanlık yaptığı belirlenerek tutuklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin değerlendirme yaptı. Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da kamuoyuna duyuracağız. Ülkemizde diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim altyapımız var. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Hülya Keklik



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