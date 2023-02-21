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Sağlık Bakanı Koca: 'Hatay'daki iki depremde 18'i ağır toplam 294 yaralımız var'

Sağlık Bakanı Koca: 'Hatay'daki iki depremde 18'i ağır toplam 294 yaralımız var'
Sağlık Bakanı Koca: 'Hatay'daki iki depremde 18'i ağır toplam 294 yaralımız var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremde 18’i ağır toplam 294 vatandaşın yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremde 18'i ağır toplam 294 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Koca, paylaşımında, “Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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