İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz.

Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek” dedi.
Haritaya göre illerin vaka dağılımı şu şekilde:
Adana: 9,25
Adıyaman: 11,07
Afyon: 53,6
Ağrı: 103,47
Aksaray: 36,64
Amasya: 28,61
Ankara: 93,11
Antalya: 27,08
Ardahan: 65,52
Artvin: 57,82
Aydın: 16,71
Balıkesir: 27,49
Bartın: 29,65
Batman: 39,5
Bayburt: 53,72
Bilecik: 52,12
Bingöl: 35,85
Bitlis: 83,76
Bolu: 109,91
Burdur: 35,19
Bursa: 43,55
Çanakkale: 40,07
Çankırı: 45,21
Çorum: 69,61
Denizli: 50,53
Diyarbakır: 57,47
Düzce: 58,63
Edirne: 12,51
Elazığ: 50
Erzincan: 69,53
Erzurum: 84,67
Eskişehir: 107,89
Gaziantep: 33,74
Giresun: 39
Gümüşhane: 57,87
Hakkari: 68,8
Hatay: 6,33
Iğdır: 16,39
Isparta: 65,18
İstanbul: 51,27
İzmir: 25,99
Kahramanmaraş: 17,29
Karabük: 36,94
Karaman: 37,66
Kars: 82,48
Kastamonu: 79,18
Kayseri: 68,52
Kırıkkale: 63,51
Kırklareli: 34,56
Kırşehir: 81,47
Kilis: 26,61
Kocaeli: 54,42
Konya: 45,82
Kütahya: 116,18
Malatya: 50,36
Manisa: 31,57
Mardin: 43,99
Mersin: 20,23
Muğla: 26,38
Muş: 63,73
Nevşehir: 39,68
Niğde: 48,89
Ordu: 55,69
Osmaniye: 6,2
Rize: 96,99
Sakarya: 59,18
Samsun: 30,97
Siirt: 43,8
Sinop: 14,78
Sivas: 84,61
Şanlıurfa: 25,39
Şırnak: 23,8
Tekirdağ: 40,61
Tokat: 79,12
Trabzon: 60,35
Tunceli: 22,77
Uşak: 36,81
Van: 51,94
Yalova: 46,01
Yozgat: 68
Zonguldak: 69,35

Musa Erdoğan
 

İLGİLİ HABER
Bakan Koca açıkladı! Aşıda yaş sınırı 25e indi Bakan Koca açıkladı! Aşıda yaş sınırı 25'e indi
İLGİLİ HABER
Bakan Koca: Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı Bakan Koca: 'Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı'
İLGİLİ HABER
Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiyenin Bakan Koca: 'Aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin'
İLGİLİ HABER
Bakan Koca: Aşı da günde 1 buçuk milyon dozu aşıyoruz Bakan Koca: 'Aşı da günde 1 buçuk milyon dozu aşıyoruz'
İLGİLİ HABER
Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni uygulama Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni uygulama
İLGİLİ HABER
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.