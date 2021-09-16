İhlas Haber Ajansı

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Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka haritasını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Bakan Koca ayrıca vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, :"4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.

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