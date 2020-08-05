Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Bakan Koca, AFAD koordinasyonunda Lübnan'a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyacak olan uçakla, aynı zamanda koronavirüsle mücadele için gerekli olan ilaç ve malzemenin de gönderileceğini söyledi. Patlamada yaralananların tedavisi için uzman hekim ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibin de bugün Lübnan'a gönderileceğini bildiren Koca, Türkiye'nin tüm imkânlarıyla Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı.



Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ise halkının bu zor günleri birlik ve dayanışma ile aşacağını söyledi ve desteği için Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini iletti.