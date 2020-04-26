Sağlık Bakanı Koca: 'Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu.'

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 30 bin 177 test yapılırken, 2 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 99 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 558 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 889 bin 742'ye, toplam vaka sayısı 110 bin 130'a, toplam vefat sayısı 2 bin 805'e, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 776'ya, toplam entübe hasta sayısı 883'e yükseldi. Ayrıca, tabloda 3 bin 558 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

'Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün'

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül