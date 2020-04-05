Sağlık Bakanı Koca son rakamı açıkladı! 5 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 574 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 20 bin 065, vaka sayısı ise 3 bin 135 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 181 bin 445, toplam vaka sayısının 27 bin 069, yoğun bakım hasta sayısının bin 381, entübe hasta sayısının 935, iyileşen hasta sayısının 1 bin 42 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkındaki son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 20.065 test yapıldığını belirten Koca, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.