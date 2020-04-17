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Sağlık Bakanı Koca son rakamı açıkladı! 'Son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Koca son rakamı açıkladı! 'Son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti'
Sağlık Bakanı Koca son rakamı açıkladı! 'Son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti'

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Koca toplantının ardından önemli açıklamarda bulundu ve koronavirüste gelinen son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. 

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları:

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 769 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 270 test yapılırken, 4 bin 353 yeni vaka tanısı konuldu, bin 542 kişi iyileşti.

Bugünkü vaka sayımız 4353, toplam hayatını kaybeden hasta sayımız ise 1769'a yükseldi

Tedbirleri daha sıkı tutun, virüsü evinize taşımayın.

Filyasyon çalışmalarını kamuoyuna yeni duyursak da aslında ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama bu.  

Filyasyon oranı yüzde 97.5'e ulaştı

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması görüşülmedi

Bugünkü tabloda hasta artış hızı düşük, ölüm artış hızı ise durağan

Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde pik noktasına ulaşabileceğimizi görüyoruz. İki haftalık plato döneminin olacağını, sonrasında düşeceğini görüyoruz. Ama bütün bunlar bizi asla rahatlatmamalı, yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz.

Bu mücadelede çok önemli üç unsur var:

Vakayı tespit edip filyasyon dediğimiz taramayı yapmak, Tedavide çok güçlü olmak,  Üçüncü kısmı ise izolasyon 

BAKAN KOCA SON RAKAMLARI AÇIKLADI!

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