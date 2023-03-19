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Sağlık Bakanı Koca: 'Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı'

Sağlık Bakanı Koca: 'Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı'
Sağlık Bakanı Koca: 'Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı” dedi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta almakta olan arkadaşlarımızdan Olağanüstü Hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Ayrıntılı bilgi için: tuk.saglik.gov.tr” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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