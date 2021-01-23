İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz'

Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz'
Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’deki Covid-19 aşılama haritasını paylaştı. Bakan Koca, “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca paylaşımına Türkiye'deki Covid-19 aşılama haritasını da ekledi.

Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi,

Ankara: 122 bin 332 kişi,

İzmir: 76 bin 688 kişi,

Antalya: 41 bin 305 kişi,

Bursa: 39 bin 470 kişi

Utku Şimşek


 

 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.