Sağlık Bakanı Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaralıyı ziyaret etti. Bakan Koca'ya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Semih Korkut, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ile doktorlar katıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Koca, “Uçak kazası sebebiyle 180 yaralının tedavi edildiğini, yatarak tedavisi devam eden 54 hastadan 12'sinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade ederek, "54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

“Kayıplarımız ve yaralılarımız oldu, milletimizin başı sağ olsun”

Son günlerde yaşanan olaylara değinen Bakan Koca, peş peşe yaşanan olayların millet olarak herkesi derinden üzdüğünü altını çizdi, Elazığ depreminin yaraları sarılırken Van'da çığ felaketinin yaşandığını dile getirdi. Koca, "Kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Her üç olayla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Elazığ depreminde bildiğiniz gibi 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Toplamda bin 631 yaralımız takip edilmişti. Şu an 1 hastamız yoğun bakım şartlarında takip edilmek üzere toplamda 17 hastamızın yatarak tedavisi yapılıyor. 17 Hastamızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını da ifade etmek istiyorum" dedi.

“54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor”

Van-Bahçesaray yolunda çığı altında kalan minibüsten 7 vatandaşın naaşının çıkarıldığını hatırlatan Koca, ertesi gün hayatını kaybeden vatandaşlarımızla birlikte Van'da 41 vatandaşımız hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Koca, 84 yaralıdan servislerde ve yoğun bakımda takip edilen 29 hasta olduğunu ifade ederek, “Bunlardan da 3 hastamızın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. 29 hastadan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Bugün hem Pendik Eğitim Araştırma hem de Kartal Eğitim Araştırma Hastanelerinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Yaşanan elim kaza sebebiyle toplam 180 yaralımız tedavi edildi. Şuan yatarak tedavisi devam eden 54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. 54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle havaalanı, Elazığ ve Van'da yaşanan felaket sonrası acil yardım ekiplerimiz ilk 9 dakika içinde alandaydı. İlk 45 dakika içinde olan ambulans sayımız da 105'di. Hastalarımızı en yakın hastaneleri sevk etme noktasında yoğun bir gayret gösterildi. Bu arada 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yoğun özveri ve gayretle çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Koca pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Biçer