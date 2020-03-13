Sağlık Bakanı Koca: 'Vaka sayısı 5'e ulaştı'

"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

"İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz."

"Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılacak. Mart-Nisan arasında konferans, kongre gibi etkinlikleri erteledik."

"Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi."

"Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak."

(Umreden dönüşlerle ilgili) Boş uçaklarla bir sağlık grubu giderek, orada bulunan vatandaşlarımıza sağlık kontrolü yapılarak, uçakta nereye oturtulmasına kadar özel bir uygulama yaptık. 40 bine yakın umreci geldi, 29'unda hastalık bulgusu vardı fakat testler negatif çıktı"

(Korona Virüsü teşhisi konulan vakalar) Şu dönemde özellikle 2 vaka ile ilgili biraz daha solunum sıkıntısı görülüyor."