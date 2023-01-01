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Sağlık Bakanı Koca yeni yılı 5 ayrı hastanede karşıladı

Sağlık Bakanı Koca yeni yılı 5 ayrı hastanede karşıladı
Sağlık Bakanı Koca yeni yılı 5 ayrı hastanede karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı gecesinde sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca yeni yılı 5 ayrı hastanede karşıladı - Tıkla İzle

Yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde giren Bakan Koca, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, aileleriyle görüştü. Sonrasında acil servisi gezen Koca, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Koca, gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki 5 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Koca, Okmeydanı'ndan Seyrantepe'ye geçerken görevden dönen 112 ambulans ekibiyle de bir süre sohbet ederek, yeni yıl için iyi dileklerde bulundu.

Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek
 

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