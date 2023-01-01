Sağlık Bakanı Koca yeni yılı 5 ayrı hastanede karşıladı

Yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde giren Bakan Koca, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, aileleriyle görüştü. Sonrasında acil servisi gezen Koca, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Koca, gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki 5 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Koca, Okmeydanı'ndan Seyrantepe'ye geçerken görevden dönen 112 ambulans ekibiyle de bir süre sohbet ederek, yeni yıl için iyi dileklerde bulundu.

Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek



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