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Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı ve tedbirlere yeniden dönülmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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