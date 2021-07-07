Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklamalar

"Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek."

"Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız."

"Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır.”

"Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir."

"Hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler."

"Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler."