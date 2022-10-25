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Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, “Tedavisi devam eden Binali Yıldırım’ın sağlık durumu iyi, kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

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