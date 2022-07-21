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Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'daki zehirlenme ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'daki zehirlenme ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'daki zehirlenme ile ilgili açıklama

Bakan Koca, Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi sayısının 98'e yükseldiğini ve 14 hastanın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca Bolu'daki zehirlenme ile ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

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